Презентація Tesla Model Y запланована на 15 березня 2019 року, а виробництво почнеться в 2020 році.
Дивися повний текст Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото).
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24
Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото).
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:26
Re: Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)
Роль обещанной модели Е выполняет тройка. История произошла из за конфликта с Фордом у которого уже был свой "Ё"-мобиль Е-серии. из за чего три горизонтальные линии из логотипа теслы имитирующие букву Е были исправлены на "3". Да и внешне сходство запланированной Е и тройки очевидно.
Таким образом уже все в сборе :
Пацан сказал - пацан сделал - нет слов, несмотря на всех злопыхателей и завистников, можно в очередной раз только поапплодировать Маску. И Y конечно же красавица.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:52
Surfer
завистники дeбилы и не понимают, как можно так долго петлять с таким финансовым результатом:
осталось жировать на чужом бабле техноромантиков
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:57
учите фин анализ, многое прояснится
главное оружие рашистов - ложь
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