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Маск показав тизер нового
кросовера Tesla Model Y (фото)

Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24

Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Презентація Tesla Model Y запланована на 15 березня 2019 року, а виробництво почнеться в 2020 році.

Дивися повний текст Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24

До развязки осталась одна модель.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:26

Re: Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)

Роль обещанной модели Е выполняет тройка. История произошла из за конфликта с Фордом у которого уже был свой "Ё"-мобиль Е-серии. из за чего три горизонтальные линии из логотипа теслы имитирующие букву Е были исправлены на "3". Да и внешне сходство запланированной Е и тройки очевидно.

Зображення

Таким образом уже все в сборе :

Зображення

Пацан сказал - пацан сделал - нет слов, несмотря на всех злопыхателей и завистников, можно в очередной раз только поапплодировать Маску. И Y конечно же красавица.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:52

Surfer
завистники дeбилы и не понимают, как можно так долго петлять с таким финансовым результатом: https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/financials?p=TSLA Но маску недолго
осталось жировать на чужом бабле техноромантиков
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:57

  sequence написав:Surfer
завистники дeбилы и не понимают, как можно так долго петлять с таким финансовым результатом: https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/financials?p=TSLA Но маску недолго
осталось жировать на чужом бабле техноромантиков


учите фин анализ, многое прояснится
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:30

  trololo написав:
  sequence написав:Surfer
завистники дeбилы и не понимают, как можно так долго петлять с таким финансовым результатом: https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/financials?p=TSLA Но маску недолго
осталось жировать на чужом бабле техноромантиков


учите фин анализ, многое прояснится

идите этих раздуплите https://www.bloomberg.com/graphics/2018 ... ce=twitter
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:05

Re: Tesla Model

Американская компании Tesla в связи с реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства, уволит более 4 тысяч сотрудников.
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на официальное письмо главы компании Илона Маска коллективу.
sal
 
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