RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що в підсумку: деталі нового
закону про Антикорупційний суд

Що в підсумку: деталі нового закону про Антикорупційний суд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:03

Що в підсумку: деталі нового закону про Антикорупційний суд

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла президентський закон про Вищий антикорупційний суд (№7440).

Дивися повний текст Що в підсумку: деталі нового закону про Антикорупційний суд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82430
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:03

будущие миллиардеры
дынин
 
Повідомлень: 103
З нами з: 28.10.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маск показав тизер нового кросовера Tesla Model Y (фото)
R2 » Чет 07 чер, 2018 14:24
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 14:24
vitali_kalinin
Україна знайшла нового постачальника газу 1, 2
R2 » Пон 04 чер, 2018 09:40
11 712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 08:14
Contortum
Міненерговугілля за три тижні після злому нового сайту...
R2 » Чет 17 тра, 2018 09:41
8 283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 09:55
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56823)
07.06.2018 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.