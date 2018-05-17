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Що в підсумку: деталі нового закону про Антикорупційний суд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла президентський закон про Вищий антикорупційний суд (№7440).
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:03
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