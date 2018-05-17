Верховна Рада України прийняла президентський закон про Вищий антикорупційний суд (№7440).
Дивися повний текст Що в підсумку: деталі нового закону про Антикорупційний суд.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:03
Що в підсумку: деталі нового закону про Антикорупційний суд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що в підсумку: деталі нового закону про Антикорупційний суд.
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:18
10 должны быть судьями Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда
---- этот пункт смущает.
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