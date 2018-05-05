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Deutsche Bank знову очікує зниження квартальної виручки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Deutsche Bank AG, ймовірно, знову зафіксує зниження квартальної виручки в умовах реструктуризації і скорочення витрат, що випливає з презентації фіндиректора банку Джеймса фон Мольтке.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:06
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