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Експерт пояснила, чому не
запровадять абонплату на комуналку

Експерт пояснила, чому не запровадять абонплату на комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:23

Експерт пояснила, чому не запровадять абонплату на комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом в Україні не введуть абонплату на газ, тепло і воду.

Дивися повний текст Експерт пояснила, чому не запровадять абонплату на комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:23

Надо в первую очередь разобраться с грабительскими тарифами на украинский газ. А абонплата - ерунда, мышиная возня, хотя она тоже нужна правительству, чтобы уменьшить размер субсидий. С ценой на газ надо разбираться и привлекать к ответственности руководящих лиц государства. Газ принадлежит народу Украины, не кучке олигархов. А продают его населению втридорога. Плюс еще покупка газа на Западе по завышенной цене. А куда украинский газ девают? Отсюда - неподъемные тарифы и массовые неплатежи. С нетерпением ждем выборы. Интересно, кого будут Шустер и Гордон толкать?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:31

100 грн/год вменяемая цена НО тогда исключите из стоимости газа транспортную составляющую. Ведь она в 100 грн входит. Или за что тогда их платить?? И да для внутренний газ для население может все же стоит отменить ПДВ?? Население не пром потребители, никакой добавочной стоимости пенсы например уже не создают... а его отмена позволит понизить стоимость отопления на 20 % как минимум.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:03

Грустно, что у тарифов, что у абонплаты, один путь - вверх.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:13

Потому что скоро выборы, и народ неправильно выберет...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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