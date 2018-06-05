Найближчим часом в Україні не введуть абонплату на газ, тепло і воду.
Дивися повний текст Експерт пояснила, чому не запровадять абонплату на комуналку.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:23
Експерт пояснила, чому не запровадять абонплату на комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснила, чому не запровадять абонплату на комуналку.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:23
Надо в первую очередь разобраться с грабительскими тарифами на украинский газ. А абонплата - ерунда, мышиная возня, хотя она тоже нужна правительству, чтобы уменьшить размер субсидий. С ценой на газ надо разбираться и привлекать к ответственности руководящих лиц государства. Газ принадлежит народу Украины, не кучке олигархов. А продают его населению втридорога. Плюс еще покупка газа на Западе по завышенной цене. А куда украинский газ девают? Отсюда - неподъемные тарифы и массовые неплатежи. С нетерпением ждем выборы. Интересно, кого будут Шустер и Гордон толкать?
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:31
100 грн/год вменяемая цена НО тогда исключите из стоимости газа транспортную составляющую. Ведь она в 100 грн входит. Или за что тогда их платить?? И да для внутренний газ для население может все же стоит отменить ПДВ?? Население не пром потребители, никакой добавочной стоимости пенсы например уже не создают... а его отмена позволит понизить стоимость отопления на 20 % как минимум.
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:13
Потому что скоро выборы, и народ неправильно выберет...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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