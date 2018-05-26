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Яка гарантована сума відшкодування
депозитів влаштує...

Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:17

Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує...

Пропонуємо до обговорення:
Востаннє ФГВФО підвищив розмір компенсації вкладникам банків, що ліквідуються, з 150 тис. гривень до 200 тис. влітку 2012 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:17

Какая бы гарантированная сумма не была, всё равно придумают, как ограбить народ. Сделают, например, курс 100 грн за доллар, и клиент-миллионер получит вместо 40 тыс. баксов всего лишь 10. Тут непаханное поле для манипуляций, а ФГВФЛ - обман пересичного.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:37

Re: Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує...

зашел через полгода глянуть на результаты своего выигранного спора, а тут та же мусорка из зрадофилов и консерв, несущих бредятину о долларах по 100
ну коль админам влом следить за гигиеной, лучше снова уйти, помыв руки.
galex
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