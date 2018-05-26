Востаннє ФГВФО підвищив розмір компенсації вкладникам банків, що ліквідуються, з 150 тис. гривень до 200 тис. влітку 2012 року.
Дивися повний текст Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує українців (опитування).
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:17
Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує українців (опитування).
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:17
Какая бы гарантированная сумма не была, всё равно придумают, как ограбить народ. Сделают, например, курс 100 грн за доллар, и клиент-миллионер получит вместо 40 тыс. баксов всего лишь 10. Тут непаханное поле для манипуляций, а ФГВФЛ - обман пересичного.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Чет 07 чер, 2018 17:37
Re: Яка гарантована сума відшкодування депозитів влаштує...
зашел через полгода глянуть на результаты своего выигранного спора, а тут та же мусорка из зрадофилов и консерв, несущих бредятину о долларах по 100
ну коль админам влом следить за гигиеной, лучше снова уйти, помыв руки.
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