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Чи буде дефолт без МВФ: Україна
накопичує борги, але...

Чи буде дефолт без МВФ: Україна накопичує борги, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:29

Чи буде дефолт без МВФ: Україна накопичує борги, але...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти розбиралися, скільки грошей потрібно, щоб вирішити проблеми виплат поточного року.

Дивися повний текст Чи буде дефолт без МВФ: Україна накопичує борги, але може розгубити валютний запас.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:29

Мене ось більше цікавить інше. Може керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій пояснить, що сталось з їхнім виходом на ринок Форекс, а саме з компанією чи скоріше уже можна говорити фінансовою пірамідою PrivateFX? Ігор Мазепа на цю тему чомусь всяко уникає запитань. А PrivateFX свого часу добре піарилась на сайтах Конкорд Капітал і офіційному сайті Мазепи. Правда зараз вони все видалили, але з інтернету не так просто це зробити тому докази є і свідків достатньо.
smychnyk
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