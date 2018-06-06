Журналісти розбиралися, скільки грошей потрібно, щоб вирішити проблеми виплат поточного року.
Дивися повний текст Чи буде дефолт без МВФ: Україна накопичує борги, але може розгубити валютний запас.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:29
Чи буде дефолт без МВФ: Україна накопичує борги, але...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде дефолт без МВФ: Україна накопичує борги, але може розгубити валютний запас.
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:29
Мене ось більше цікавить інше. Може керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій пояснить, що сталось з їхнім виходом на ринок Форекс, а саме з компанією чи скоріше уже можна говорити фінансовою пірамідою PrivateFX? Ігор Мазепа на цю тему чомусь всяко уникає запитань. А PrivateFX свого часу добре піарилась на сайтах Конкорд Капітал і офіційному сайті Мазепи. Правда зараз вони все видалили, але з інтернету не так просто це зробити тому докази є і свідків достатньо.
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