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В "Газпромі" пояснили,
чому не виплачують Україні 2,6...

В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:05

В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник начальника департаменту "Газпрому" Сергій Кузнець.

Дивися повний текст В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:05

Интересно, а возвращение премии предполагается?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:52

  nik1 написав:Интересно, а возвращение премии предполагается?

а что не так? Я бы им еще доплатил. Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени. Пусть ждут)) Судебным приставам в странах Европы чхать на тараканов в голове у Миллера
redmax11
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