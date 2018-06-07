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В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник начальника департаменту "Газпрому" Сергій Кузнець.
Дивися повний текст В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6 млрд доларів
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R2
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:05
Интересно, а возвращение премии предполагается?
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nik1
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:52
nik1 написав:
Интересно, а возвращение премии предполагается?
а что не так? Я бы им еще доплатил. Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени. Пусть ждут)) Судебным приставам в странах Европы чхать на тараканов в голове у Миллера
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redmax11
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Додано: Чет 07 чер, 2018 20:17
redmax11 написав:
а что не так? Я бы им еще доплатил. Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени. Пусть ждут)) Судебным приставам в странах Европы чхать на тараканов в голове у Миллера
Не кажи гоп поки не перескочиш.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 07 чер, 2018 20:26
На этот раз у них какие-то совсем грустные отмазки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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