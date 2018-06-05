В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
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nik1 написав:Интересно, а возвращение премии предполагается?
а что не так? Я бы им еще доплатил. Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени. Пусть ждут)) Судебным приставам в странах Европы чхать на тараканов в голове у Миллера
redmax11 написав: а что не так? Я бы им еще доплатил. Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени. Пусть ждут)) Судебным приставам в странах Европы чхать на тараканов в голове у Миллера