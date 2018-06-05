RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Газпромі" пояснили,
чому не виплачують Україні 2,6...

В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:32

Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени

Вы преувеличиваете - около 550 тыс. А деньги у Газпрома есть - около 950 млрд рублей на р/с и 330 млрд. на банковских депозитах. Выплатит ли он Нафтогазу 2,6 млрд. - большой вопрос. Акционерам Юкоса присудили 50 млрд....
Волгарь
 
Повідомлень: 4907
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:58

Re: В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...

  nik1 написав:Интересно, а возвращение премии предполагается?

1. премии не получены.
2. премии будут получены только когда газпром заплатит.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 491
З нами з: 10.05.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...
R2 » П'ят 08 чер, 2018 11:38
2 33
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 11:55
Грйс-мэн
Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів... 1, 2, 3
R2 » Сер 06 чер, 2018 15:03
24 1721
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 11:40
avax
В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 05 чер, 2018 15:39
41 2895
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 10:38
Тризуб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2230)
08.06.2018 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.