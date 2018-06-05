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В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:32
Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени
Вы преувеличиваете - около 550 тыс. А деньги у Газпрома есть - около 950 млрд рублей на р/с и 330 млрд. на банковских депозитах. Выплатит ли он Нафтогазу 2,6 млрд. - большой вопрос. Акционерам Юкоса присудили 50 млрд....
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:58
nik1 написав:
Интересно, а возвращение премии предполагается?
1. премии не получены.
2. премии будут получены только когда газпром заплатит.
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