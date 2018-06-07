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В "Газпромі" пояснили,
чому не виплачують Україні 2,6...

В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:32

Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени

Вы преувеличиваете - около 550 тыс. А деньги у Газпрома есть - около 950 млрд рублей на р/с и 330 млрд. на банковских депозитах. Выплатит ли он Нафтогазу 2,6 млрд. - большой вопрос. Акционерам Юкоса присудили 50 млрд....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:58

Re: В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...

  nik1 написав:Интересно, а возвращение премии предполагается?

1. премии не получены.
2. премии будут получены только когда газпром заплатит.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:13

Волгарь Выплатят если проиграют, деньги не зря резервируют. А вот касаемо 8 млрд - дык точно противоположная ситуация с долгом Януковича за той лишь разницой что там 3 млрд долга Украины, а тут 2.6 Газпрома.
baybuz_external
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:32

  Cytb написав:Истощилась фантазия у отмазчиков газпрома.Походу самые талантливые сотрудники уже чемоданы пакуют и валят из агонизирующей компании

Перешли работать на нафтогаз. Обещают высокие премии
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:58

  Pegasmaster написав:
  nik1 написав:Интересно, а возвращение премии предполагается?

1. премии не получены.
2. премии будут получены только когда газпром заплатит.

Ага, держи карман... 50% получить собрались уже сейчас, остальные 50% после выплаты долга.
А если вспомнить, что в конце 17 там они себе тоже уже доплаты начисляли за это же самое, а еще уже в затратах и суммы в миллионы долларов юристам, которая предоставляют в судах интересы Нафтогаза (только в одном 2017 году на оплату юридических услуг в споре с "Газпромом" было предусмотрено 6 млн евро), а в целом, только в 2017 году Нафтогаз, который вообще ничего не производит - "сожрал" из бюджета Украины 1.8 миллиарда гривень https://112.ua/mnenie/dorogoy-naftogaz- ... 17184.html - все это выглядит уже просто эталонной наглостью :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:12

Re: В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...

  Pegasmaster написав:1. премии не получены.
2. премии будут получены только когда газпром заплатит.

Премии для «Нафтогаза»: законно ли выписано вознаграждение за выигрыш в Стокгольме
30 мая 2018
...
сумму премии также насчитали не совсем корректно, исходя из 4,6 млрд долл., выигранных в арбитраже, хотя второе дело было проиграно на сумму более 2 млрд долл.

«Одно дело проиграли, одно – выиграли, но премия не с разницы, а с полной суммы второго дела», – отметил он.
...
«При этом, непонятно, что именно делали сотрудники «Нафтогаза» для премии в 45,6 млн долл., если они для суда нанимали юристов норвежской юридической компании «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» и оплатили ее услуги в сумме 25 млн евро?», – удивляется юрист.

https://ru.slovoidilo.ua/2018/05/30/nov ... -stokgolme
за рішення найняти професійних міжнародних юристів - ось маєш премію в 46 мільйонів.

https://www.youtube.com/watch?v=frr6sXJZ4gU

Ранее
22 листопада 2017
Керівному складу НАК "Нафтогаз України" виплачені великі премії за перемогу в першому раунді судового протистояння в Стокгольмі з російським "Газпромом".

За даними ЕП, відповідна виплата була узгоджена наглядовою радою НАК ще в серпні ц.р., а самі транші здійснені в вересні-жовтні.

Рішення про виплату премії стосується 8 осіб. Серед них - Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.

У "Нафтогазі" ЕП підтвердили виплату премії, але абсолютну цифру повідомити відмовилися.

За даними ЕП, виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У минулому році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.

https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/22/631436/

Еще раньше
Члени правління Нафтогазу отримали 51 млн гривень винагороди
11 жовтня 2017
...
Так, за 2016 рік голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв отримав винагороду 19 млн гривень, Сергій Коновець - 11,1 млн гривень, Сергій Перелома - 10,5 млн гривень і Юрій Колбушкін - 10,2 млн гривень.

Також в акті зазначено, що у 2016 році Нафтогаз виділив 20,07 млн ​​гривень на забезпечення діяльності наглядової ради компанії, в тому числі фіксовану винагороду на суму 15,3 млн гривень.

Йдеться про винагороду чотирьох з п'яти членів наглядової ради, які входили до її складу протягом 2016 року, а саме: колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (за квотою Адміністрації президента) і незалежні Маркус Річардс, Чарльз Проктор і Пол Уорвік.

https://ua.korrespondent.net/business/c ... vynahorody
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:36

  galex_184 написав:Здравая позиция,опасения НЕ безосновательны! К примеру,несмотря на решения Высокого Суда в Лондоне,Украина не возвращает РФ 3 млрд долл!

Там еще не закончен судебный процесс. А тут решение окончательное.

Даже если другой суд примет эти смехотворные претензии Газпрома про авторство решения суда, то будет повторное рассмотрение, где решение уже будет полностью в авторстве судьи.

Короче, просто затягивают время, т.к. по прибыльности Газпром уже почти догнал Нафтогаз, а еще Северный Поток - 2 строить нужно за что-то :lol:
myshapiton
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