В "Газпромі" пояснили, чому не виплачують Україні 2,6...
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Благодаря тупости и мнимой гордыни Газпрома мы каждый день к сумме долга приращиваем 8 млн долларов пени
Вы преувеличиваете - около 550 тыс. А деньги у Газпрома есть - около 950 млрд рублей на р/с и 330 млрд. на банковских депозитах. Выплатит ли он Нафтогазу 2,6 млрд. - большой вопрос. Акционерам Юкоса присудили 50 млрд....
Волгарь Выплатят если проиграют, деньги не зря резервируют. А вот касаемо 8 млрд - дык точно противоположная ситуация с долгом Януковича за той лишь разницой что там 3 млрд долга Украины, а тут 2.6 Газпрома.
nik1 написав:Интересно, а возвращение премии предполагается?
1. премии не получены. 2. премии будут получены только когда газпром заплатит.
Ага, держи карман... 50% получить собрались уже сейчас, остальные 50% после выплаты долга. А если вспомнить, что в конце 17 там они себе тоже уже доплаты начисляли за это же самое, а еще уже в затратах и суммы в миллионы долларов юристам, которая предоставляют в судах интересы Нафтогаза (только в одном 2017 году на оплату юридических услуг в споре с "Газпромом" было предусмотрено 6 млн евро), а в целом, только в 2017 году Нафтогаз, который вообще ничего не производит - "сожрал" из бюджета Украины 1.8 миллиарда гривень https://112.ua/mnenie/dorogoy-naftogaz- ... 17184.html - все это выглядит уже просто эталонной наглостью
Pegasmaster написав:1. премии не получены. 2. премии будут получены только когда газпром заплатит.
Премии для «Нафтогаза»: законно ли выписано вознаграждение за выигрыш в Стокгольме 30 мая 2018 ... сумму премии также насчитали не совсем корректно, исходя из 4,6 млрд долл., выигранных в арбитраже, хотя второе дело было проиграно на сумму более 2 млрд долл.
«Одно дело проиграли, одно – выиграли, но премия не с разницы, а с полной суммы второго дела», – отметил он. ... «При этом, непонятно, что именно делали сотрудники «Нафтогаза» для премии в 45,6 млн долл., если они для суда нанимали юристов норвежской юридической компании «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» и оплатили ее услуги в сумме 25 млн евро?», – удивляется юрист.
Члени правління Нафтогазу отримали 51 млн гривень винагороди 11 жовтня 2017 ... Так, за 2016 рік голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв отримав винагороду 19 млн гривень, Сергій Коновець - 11,1 млн гривень, Сергій Перелома - 10,5 млн гривень і Юрій Колбушкін - 10,2 млн гривень.
Також в акті зазначено, що у 2016 році Нафтогаз виділив 20,07 млн гривень на забезпечення діяльності наглядової ради компанії, в тому числі фіксовану винагороду на суму 15,3 млн гривень.
Йдеться про винагороду чотирьох з п'яти членів наглядової ради, які входили до її складу протягом 2016 року, а саме: колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (за квотою Адміністрації президента) і незалежні Маркус Річардс, Чарльз Проктор і Пол Уорвік.