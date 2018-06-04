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Призначено в.о.
міністра фінансів

Призначено в.о. міністра фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:20

Призначено в.о. міністра фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Дивися повний текст Призначено в.о. міністра фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:20

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