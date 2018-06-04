Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.
Дивися повний текст Призначено в.о. міністра фінансів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 19:20
Призначено в.о. міністра фінансів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Призначено в.о. міністра фінансів.
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:20
В мире животных. Пауки в банке и крысы на корабле.
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