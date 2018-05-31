Петро Порошенко виділить гранти на наукові дослідження у 2018 році для 63 молодих вчених.
Дивися повний текст Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 19:58
Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених.
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:59
Какие ученые, они высшую школу разгоняют... реформируют.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:20
"Президент выделит"-это значит его личные деньги или деньги налогоплательщиков?Если деньги бюджетные то формулировка не уместна.
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