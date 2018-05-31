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Президент виділить понад 4 млн
гривень для молодих вчених

Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:58

Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених

Пропонуємо до обговорення:
Петро Порошенко виділить гранти на наукові дослідження у 2018 році для 63 молодих вчених.

Дивися повний текст Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:59

Какие ученые, они высшую школу разгоняют... реформируют.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:20

"Президент выделит"-это значит его личные деньги или деньги налогоплательщиков?Если деньги бюджетные то формулировка не уместна.
sena_2008atp
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