Петро Порошенко виділить гранти на наукові дослідження у 2018 році для 63 молодих вчених.
Дивися повний текст Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 19:58
Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених.
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:20
"Президент выделит"-это значит его личные деньги или деньги налогоплательщиков?Если деньги бюджетные то формулировка не уместна.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:50
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:51
Додано: Чет 07 чер, 2018 22:44
Президент также финансирует (в т.ч) очень интересный и полезный молодежный проект - академия лидерства. Так что новым лицам быть
Додано: Чет 07 чер, 2018 22:56
Спасибо президенту. А то некоторые жалуются и критикуют его. А могли бы, вместо того, чтобы ныть, не лениться и сами стать миллиардерами, Как Порошенко. Начать с себя и стать успешным в Украине может каждый и Порошенко тому пример.
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