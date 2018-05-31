|
|
|
Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:58
Пропонуємо до обговорення:
Петро Порошенко виділить гранти на наукові дослідження у 2018 році для 63 молодих вчених.
Дивися повний текст Президент виділить понад 4 млн гривень для молодих вчених
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82440
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:20
"Президент выделит"-это значит его личные деньги или деньги налогоплательщиков?Если деньги бюджетные то формулировка не уместна.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1269
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:50
sena_2008atp написав:
"Президент выделит"-это значит его личные деньги или деньги налогоплательщиков?Если деньги бюджетные то формулировка не уместна.
Личные.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:51
ruvex написав:
Какие ученые, они высшую школу разгоняют... реформируют.
Если тебе не нравятся украинцы, это не значит что кому-то интересно в Украине слышать твое по этому поводу мнение.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 22:44
Президент также финансирует (в т.ч) очень интересный и полезный молодежный проект - академия лидерства. Так что новым лицам быть
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 556
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:42
Глядишь к выборам и подьезды начнут ремонтировать
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3030
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|