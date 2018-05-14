Про це розповіла голова регулятора Оксана Кривенко.
Дивися повний текст Тариф на електроенергію не підвищуватиметься, - НКРЕКП.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 20:01
Тариф на електроенергію не підвищуватиметься, - НКРЕКП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф на електроенергію не підвищуватиметься, - НКРЕКП.
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:01
сплошные блага, правда вспомнили об этом перед выборами...
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