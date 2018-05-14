RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тариф на електроенергію не
підвищуватиметься, - НКРЕКП

Тариф на електроенергію не підвищуватиметься, - НКРЕКП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:01

Тариф на електроенергію не підвищуватиметься, - НКРЕКП

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла голова регулятора Оксана Кривенко.

Дивися повний текст Тариф на електроенергію не підвищуватиметься, - НКРЕКП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82434
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:01

сплошные блага, правда вспомнили об этом перед выборами...
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6150
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: skakonutiypecriot і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тариф на холодну воду піднімуть на 50% 1, 2, 3
R2 » Чет 07 чер, 2018 09:00
24 1269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 20:21
Первый
Глава НКРЕКП, який іде у відставку, заявив, що газ для... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 25 тра, 2018 13:14
31 2385
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 тра, 2018 06:29
slavek
У НКРЕКП розповіли, скільки років залишилося... 1, 2
R2 » Пон 14 тра, 2018 19:13
15 1216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 09:24
AlifeSoft

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15085)
07.06.2018 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.