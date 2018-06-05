У Фонді гарантування сподіваються на якнайшвидше прийняття відповідного законопроекту.
Дивися повний текст Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 23:50
Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО.
Додано: Чет 07 чер, 2018 23:50
а можно ссылку - где конкретно указано, что возмещение будет происходить "за счет госбюджета"? и что ощад такой "единственный"? и с каких пор ощадбанк стал распорядителем средств госбюджета?
Востаннє редагувалось saz в П'ят 08 чер, 2018 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:02
Re: Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГ
ст.57
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:05
Мизантрóп
большое спасибо
после какого слова там идет "госбюджет" не подскажете?
Востаннє редагувалось saz в П'ят 08 чер, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:07
saz я не лит редактор портала.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:11
Мизантрóп
в вашей ссылке на статью 57 в каком именно ее месте искать слово "бюджет"?
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