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Ощадбанк більше не буде
відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО

Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:50

Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО

Пропонуємо до обговорення:
У Фонді гарантування сподіваються на якнайшвидше прийняття відповідного законопроекту.

Дивися повний текст Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:50

Справка Finance.ua:
Ощадбанк единственный украинский банк, который, в случае признания его неплатежеспособным, обязан компенсировать клиентам полную сумму вкладов за счет госбюджета.

а можно ссылку - где конкретно указано, что возмещение будет происходить "за счет госбюджета"? :D и что ощад такой "единственный"? и с каких пор ощадбанк стал распорядителем средств госбюджета? :mrgreen:
Востаннє редагувалось saz в П'ят 08 чер, 2018 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:02

Re: Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГ

  saz написав:а можно ссылку - где конкретно указано, что возмещение будет происходить именно "за счет госбюджета"?

ст.57 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page4

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:05

Мизантрóп
большое спасибо :D
после какого слова там идет "госбюджет" не подскажете? :lol:
Востаннє редагувалось saz в П'ят 08 чер, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
saz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:07

saz я не лит редактор портала.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:11

Мизантрóп
в вашей ссылке на статью 57 в каком именно ее месте искать слово "бюджет"?
saz
 
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