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Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:27
Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово.
Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.
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Omega
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:43
Omega написав:
Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово.
Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.
нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина.
назвать эти гарантии пустым звуком - это оскорбить пустой звук.
для фонда есть четкие нормы - в какой срок, в какой валюте по какому курсу?
мы знаем гарантии государства в вопросах медицины, прав человека и т.п - которые тока на бумаге - такие же дутые гарантии от государства и по Ощаду.
Держава гарантуе и точка. Без какого либо механизма .. когдла гарантуе? через неделю или 10 лет? как вернут валюту ? валютой? нбу доллары у нас не печатает как бы ... гивной? по какому курсу? гособлигациями с погашением в 3015 г.?
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:55
IMPRINTER написав: Omega написав:
Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово.
Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.
нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина.
для фонда есть четкие нормы - в какой срок, в какой валюте по какому курсу.
мы знаем гарантии государства в вопросах медицины, прав человека и т.п - которые тока на бумаге - такие же дутые гарантии от государства и по Ощаду.
Держава гарантуе и точка. Без какого либо механизма .. когдла гарантуе? через неделю или 10 лет? как вернут валюту? нбу доллары у нас не печатает как бы ...
Чуть углубившись. Вспомним, что государство это некоторые, временные люди в парламенте + министры + президент, которые в данный период , а также после него абсолютно неприкосновенны, в первом случае они защищены своими законами, во втором неопределенным местонахождением. И что может гарантировать подобная схема?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:05
IMPRINTER написав:
нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина.
да и вообще, в жизни не существует 100% гарантии ни на что и никогда.
если вам кто-то что-то гарантирует на 100% он лжец.
мы все умрём, это единственная гарантия на 100%.
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Pegasmaster
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