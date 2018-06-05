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Ощадбанк більше не буде
відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО

Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:27

Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово.
Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:32

В статье говорится о намерениях, а в заголовке о свершившемся факте
skopylec
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:43

  Omega написав:Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово.
Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.


нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина.
назвать эти гарантии пустым звуком - это оскорбить пустой звук.

для фонда есть четкие нормы - в какой срок, в какой валюте по какому курсу?
мы знаем гарантии государства в вопросах медицины, прав человека и т.п - которые тока на бумаге - такие же дутые гарантии от государства и по Ощаду.
Держава гарантуе и точка. Без какого либо механизма .. когдла гарантуе? через неделю или 10 лет? как вернут валюту ? валютой? нбу доллары у нас не печатает как бы ... гивной? по какому курсу? гособлигациями с погашением в 3015 г.?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:55

  IMPRINTER написав:
  Omega написав:Никаких гарантий государство не даёт. Это фикция. Ощад на честном слове держится, вернее на плечах тех, кто туда что-то несёт под честное слово.
Остальные банки регулярно платят взносы в ФГВФО и выполняют ещё кучу требований Фонда. А если банки ошибаются - штрафы без разбирательств.


нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина.
для фонда есть четкие нормы - в какой срок, в какой валюте по какому курсу.
мы знаем гарантии государства в вопросах медицины, прав человека и т.п - которые тока на бумаге - такие же дутые гарантии от государства и по Ощаду.
Держава гарантуе и точка. Без какого либо механизма .. когдла гарантуе? через неделю или 10 лет? как вернут валюту? нбу доллары у нас не печатает как бы ...


Чуть углубившись. Вспомним, что государство это некоторые, временные люди в парламенте + министры + президент, которые в данный период , а также после него абсолютно неприкосновенны, в первом случае они защищены своими законами, во втором неопределенным местонахождением. И что может гарантировать подобная схема?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:05

Re: Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГ

  IMPRINTER написав:нет ничего более пустого чем гарантия государства Украина.

да и вообще, в жизни не существует 100% гарантии ни на что и никогда.
если вам кто-то что-то гарантирует на 100% он лжец.
мы все умрём, это единственная гарантия на 100%.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:29

Re: Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГ

  Pegasmaster написав:мы все умрём, это единственная гарантия на 100%
некоторые погибнут.

Будет хана ощАду-примут правку в ЗУ "Про ДБ" и делов.Там и механизм и реализация,всё будет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 23:09

Привата , которому тоже обещали сделать 100% покрытие вкладов , пока он "государственный", полагаю это тоже касается.
Surfer
 
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