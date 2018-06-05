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Ощадбанк більше не буде
відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО

Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:19

  greenozon написав:
  Watcher написав:но Президент до сих пор не подписал бумаги касательно Привата.


не просто не підписав, а не підписав СВІЙ, невідкладно поданний документ!
вже ось як півтора року...


времени мало - он же каждый день молится за Украину по 15 минут ...

https://comments.ua/politics/623394-por ... itsya.html
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:24

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:
  Watcher написав:но Президент до сих пор не подписал бумаги касательно Привата.


не просто не підписав, а не підписав СВІЙ, невідкладно поданний документ!
вже ось як півтора року...


времени мало - он же каждый день молится за Украину по 15 минут ...

https://comments.ua/politics/623394-por ... itsya.html


Ох и получите вы по шее. :lol:

Слава ПАПе!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:51

Re: Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГ

  Ratatui написав:Слава ПАПе!


Слава ПОП-у! :)
+50грн !
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greenozon
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