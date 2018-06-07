Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:19
greenozon написав: Watcher написав:
но Президент до сих пор не подписал бумаги касательно Привата.
не просто не підписав, а не підписав СВІЙ, невідкладно поданний документ!
вже ось як півтора року...
времени мало - он же каждый день молится за Украину по 15 минут ...
https://comments.ua/politics/623394-por ... itsya.html
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Додано: Нед 10 чер, 2018 16:24
IMPRINTER написав: greenozon написав: Watcher написав:
но Президент до сих пор не подписал бумаги касательно Привата.
не просто не підписав, а не підписав СВІЙ, невідкладно поданний документ!
вже ось як півтора року...
времени мало - он же каждый день молится за Украину по 15 минут ...
https://comments.ua/politics/623394-por ... itsya.html
Ох и получите вы по шее.
Слава ПАПе!
Ratatui
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Додано: Нед 10 чер, 2018 16:51
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greenozon
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:09
Кредитам, которые, в Ощаде полный привет. 5-категория.
Единственное, это гарантия государства. Его могут развалить и бабки украсть, если приватизируют.
proftpd66
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