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Ще дві умови: Міклош назвав
решту вимог МВФ до України

Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:24

Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України

Пропонуємо до обговорення:
Ключовою умовою продовження співпраці з МВФ було прийняття закону про Антикорупційний суд.

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