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Ще дві умови: Міклош назвав
решту вимог МВФ до України

Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:24

Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України

Пропонуємо до обговорення:
Ключовою умовою продовження співпраці з МВФ було прийняття закону про Антикорупційний суд.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:10

Нехай вже встановлюють ринкову ціну на газ для населення, чого тягнути.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:00

Re: Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України

0mage0 написав:Нехай вже встановлюють ринкову ціну на газ для населення, чого тягнути.
А как можно в отсутствие рынка газа установить рыночную цену на газ？ Можно только установить волюнтаристскую цену от хотелок отдельных товарищей.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:14

По-моему, "рыночную" цену установили с 2015, и она повышается, даже если снижается на реальном рынке.
ellinas
 
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