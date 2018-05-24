Ключовою умовою продовження співпраці з МВФ було прийняття закону про Антикорупційний суд.
Дивися повний текст Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:24
Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:10
Нехай вже встановлюють ринкову ціну на газ для населення, чого тягнути.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:00
Re: Ще дві умови: Міклош назвав решту вимог МВФ до України
А как можно в отсутствие рынка газа установить рыночную цену на газ？ Можно только установить волюнтаристскую цену от хотелок отдельных товарищей.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:14
По-моему, "рыночную" цену установили с 2015, и она повышается, даже если снижается на реальном рынке.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:47
Еще два условия, одно из которых поставит точку в вопросе обнищания граждан.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:03
|