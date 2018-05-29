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ВР ратифікувала угоду з
Францією про закупівлю...

ВР ратифікувала угоду з Францією про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:43

ВР ратифікувала угоду з Францією про закупівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Сума угоди між Францією та Україною становить EUR551 млн.

Дивися повний текст ВР ратифікувала угоду з Францією про закупівлю вертольотів для МВС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:44

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