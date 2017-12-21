У Дубаї під час виставки новітніх технологій представили реактивний ранець.
Дивися повний текст У Дубаї чоловік літав з реактивним ранцем, як супергерой (відео).
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:45
У Дубаї чоловік літав з реактивним ранцем, як супергерой...
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Дивися повний текст У Дубаї чоловік літав з реактивним ранцем, як супергерой (відео).
Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:46
пару лет назад уже такое видел в Эмиках. Не знаю. это тот же человек. но летал. А перед этим на водяной струе. Бешеное зрелище
Додано: Нед 10 чер, 2018 14:26
на водной струе и в Киеве на Днепре летали уже лет 5 тому назад. Воистину "что один человек сможет представить, другой сможет реализовать"
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:46
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