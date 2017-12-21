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У Дубаї чоловік літав з реактивним
ранцем, як супергерой...

У Дубаї чоловік літав з реактивним ранцем, як супергерой...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:45

У Дубаї чоловік літав з реактивним ранцем, як супергерой...

Пропонуємо до обговорення:
У Дубаї під час виставки новітніх технологій представили реактивний ранець.

Дивися повний текст У Дубаї чоловік літав з реактивним ранцем, як супергерой (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 06:46

пару лет назад уже такое видел в Эмиках. Не знаю. это тот же человек. но летал. А перед этим на водяной струе. Бешеное зрелище
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:26

на водной струе и в Киеве на Днепре летали уже лет 5 тому назад. Воистину "что один человек сможет представить, другой сможет реализовать"
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 14:51

а тим часом в рашці розробляють нову вдосконалену версію Чебурашки)
serg_sk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:46

  serg_sk777 написав:а тим часом в рашці розробляють нову вдосконалену версію Чебурашки)

а Вам не надоело?
toanva
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