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Nissan повністю
відмовиться від дизелів

Nissan повністю відмовиться від дизелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:13

Nissan повністю відмовиться від дизелів

Пропонуємо до обговорення:
Японський виробник відмовиться від дизелів до 2020 року.

Дивися повний текст Nissan повністю відмовиться від дизелів.
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Еее...а у комерційного транспорту вихлопи краще пахнуть? о_О
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Нет. Просто, коммерческий транспорт, это второй этап. Пример, грузовик Tesla Semi, который раскуплен моментально. И да, независимо от этого, в некоторые европейские города въезд дизелям уже запрещен. И такие запреты, вводятся в геометрической прогрессии.
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