Японський виробник відмовиться від дизелів до 2020 року.
Дивися повний текст Nissan повністю відмовиться від дизелів.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:13
Nissan повністю відмовиться від дизелів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nissan повністю відмовиться від дизелів.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:14
Нет. Просто, коммерческий транспорт, это второй этап. Пример, грузовик Tesla Semi, который раскуплен моментально. И да, независимо от этого, в некоторые европейские города въезд дизелям уже запрещен. И такие запреты, вводятся в геометрической прогрессии.
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