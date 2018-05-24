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ZTE заплатить США $1
млрд для зняття санкцій

ZTE заплатить США $1 млрд для зняття санкцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:57

ZTE заплатить США $1 млрд для зняття санкцій

Пропонуємо до обговорення:
Це рекордний штраф, який коли-небудь накладався міністерством торгівлі за порушення експортного контролю.

Дивися повний текст ZTE заплатить США $1 млрд для зняття санкцій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:57

а ZTE не заявляло, что санкции только на пользу?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:47

  trololo написав:а ZTE не заявляло, что санкции только на пользу?

что немцу хорошо, то русскому смерть (в данном случае наоборот)
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:30

  trololo написав:а ZTE не заявляло, что санкции только на пользу?


Китай в этом смысле не заразился соседскими скрепностью и вяличием.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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