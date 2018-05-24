Це рекордний штраф, який коли-небудь накладався міністерством торгівлі за порушення експортного контролю.
Дивися повний текст ZTE заплатить США $1 млрд для зняття санкцій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:57
ZTE заплатить США $1 млрд для зняття санкцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ZTE заплатить США $1 млрд для зняття санкцій.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:57
а ZTE не заявляло, что санкции только на пользу?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:47
|