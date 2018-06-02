Про це повідомляє Quartz.
Дивися повний текст Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біткоїн.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:38
Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біткоїн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біткоїн.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:38
Вот только банкнота Брунея обеспечена нефтью и газом. А чем обеспечен биткоин кроме веры "буратин" в поле чудес?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:04
siriys
Биткойн обеспечен верой в спекуляции и что его рост стоимость позволит человеку больше никогда не работать, а жить в теплых странах лежа на пляже и проверяя состояние своего счета думать куда потратить увеличивающийся капитал.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:06
Разница довольно существенна - судьба денег Брунея зависит всего от одного человека - султана Брунея. Как он захочет, так и будет, захочет обменивать свои бумажки на газ, обменяет, не захочет, поклеишь их дома вместо обоев. А вот статус биткоин вечен - он ничем не обеспечен ( и это решено раз и навсегда) и нет такой личности, которая решает по своей прихоти его судьбу.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:49
Re: Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біт
это же описание МАВРА из 2012 года!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:03
еще есть сингапурский доллар банкнота номиналом 10 000 долларов. тоже примерно 1 биткоин
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