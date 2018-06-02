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Найціннішої банкноти в світі
майже вистачить на один біткоїн

Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біткоїн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:38

Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біткоїн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Quartz.

Дивися повний текст Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біткоїн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:38

Вот только банкнота Брунея обеспечена нефтью и газом. А чем обеспечен биткоин кроме веры "буратин" в поле чудес?
siriys
 
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siriys
Биткойн обеспечен верой в спекуляции и что его рост стоимость позволит человеку больше никогда не работать, а жить в теплых странах лежа на пляже и проверяя состояние своего счета думать куда потратить увеличивающийся капитал.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:06

  siriys написав:Вот только банкнота Брунея обеспечена нефтью и газом. А чем обеспечен биткоин кроме веры "буратин" в поле чудес?

Разница довольно существенна - судьба денег Брунея зависит всего от одного человека - султана Брунея. Как он захочет, так и будет, захочет обменивать свои бумажки на газ, обменяет, не захочет, поклеишь их дома вместо обоев. А вот статус биткоин вечен - он ничем не обеспечен ( и это решено раз и навсегда) и нет такой личности, которая решает по своей прихоти его судьбу.
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:49

Re: Найціннішої банкноти в світі майже вистачить на один біт

  Ferox написав:А вот статус биткоин вечен - он ничем не обеспечен ( и это решено раз и навсегда) и нет такой личности, которая решает по своей прихоти его судьбу.


это же описание МАВРА из 2012 года!
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:03

еще есть сингапурский доллар банкнота номиналом 10 000 долларов. тоже примерно 1 биткоин
Halk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:44

  Halk написав:еще есть сингапурский доллар банкнота номиналом 10 000 долларов. тоже примерно 1 биткоин

Так у них курс 1 к 1 8) И в Брунее он наравне с брунейским принимается.
100% так и было задумано, потому и ничего удивительного.
EKO
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