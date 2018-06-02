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МВФ видасть Аргентині кредит на $50 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Ці кошти виділяються на три роки.
Дивися повний текст МВФ видасть Аргентині кредит на $50 млрд
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R2
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:35
вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. Особенно жжет Минфин США "меры по укреплению роста и защиты уязвимых слоев населения". С каких это пор МВФ защита неимущих заинтересовала?
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sequence
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:56
sequence написав:
С каких это пор МВФ защита неимущих заинтересовала?
100%, тоже слух резануло. что-то в случае с Украиной с точностью до наоборот происходит, типа повышения тарифов, пенсионного возраста и прочих сокращений социальных расходов.
можно подумать, что кредит на поддержку бедняков берут.
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:02
Pegasmaster написав: sequence написав:
С каких это пор МВФ защита неимущих заинтересовала?
100%, тоже слух резануло. что-то в случае с Украиной с точностью до наоборот происходит, типа повышения тарифов, пенсионного возраста и прочих сокращений социальных расходов.
можно подумать, что кредит на поддержку бедняков берут.
поговорили?
два адепта русского мира?
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Kripo
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