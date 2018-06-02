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МВФ видасть Аргентині кредит на $50 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Ці кошти виділяються на три роки.
Дивися повний текст МВФ видасть Аргентині кредит на $50 млрд
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R2
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:35
вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. Особенно жжет Минфин США "меры по укреплению роста и защиты уязвимых слоев населения". С каких это пор МВФ защита неимущих заинтересовала?
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sequence
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:56
sequence написав:
С каких это пор МВФ защита неимущих заинтересовала?
100%, тоже слух резануло. что-то в случае с Украиной с точностью до наоборот происходит, типа повышения тарифов, пенсионного возраста и прочих сокращений социальных расходов.
можно подумать, что кредит на поддержку бедняков берут.
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:02
Pegasmaster написав: sequence написав:
С каких это пор МВФ защита неимущих заинтересовала?
100%, тоже слух резануло. что-то в случае с Украиной с точностью до наоборот происходит, типа повышения тарифов, пенсионного возраста и прочих сокращений социальных расходов.
можно подумать, что кредит на поддержку бедняков берут.
поговорили?
два адепта русского мира?
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:32
Kripo Чем закусывали с утреца, дружище?
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sequence
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:57
sequence написав:
вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. Особенно жжет Минфин США "меры по укреплению роста и защиты уязвимых слоев населения". С каких это пор МВФ защита неимущих заинтересовала?
лол, вы думаете, без МВФ аргентинцы будут жить богаче и лучше? в 2000х попробовали, как бе не получилось
единственный выход - отдалживать деньги и провести реформы, чтобы эти деньги можно было бы вернуть.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:49
trololo написав:
..
лол, вы думаете, без МВФ аргентинцы будут жить богаче и лучше? в 2000х попробовали, как бе не получилось
единственный выход - отдалживать деньги и провести реформы, чтобы эти деньги можно было бы вернуть.
на жаль, весьма мало успешных примеров сотрудничества с МВФ - печальный опыт Аргентины, Югославии, Мексики и Руанды какбэ сами за себя намекают. Требования у них неприятные для населения страны-реципиента. Впрочем, нет ответа и на вопрос, чтобы было, если данные страны не приняли условия, ну и денех.. Правильный ответ, вероятно, лежит в плоскости, что если сам не сделаешь что-то, то никто за тебя не сделает - даже деньги.
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sequence
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:58
sequence написав:
на жаль, весьма мало успешных примеров сотрудничества с МВФ - печальный опыт Аргентины, Югославии, Мексики и Руанды какбэ сами за себя намекают. Требования у них неприятные для населения страны-реципиента. Впрочем, нет ответа и на вопрос, чтобы было, если данные страны не приняли условия, ну и денех.. Правильный ответ, вероятно, лежит в плоскости, что если сам не сделаешь что-то, то никто за тебя не сделает - даже деньги.
Поддерживаю!
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сова
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:59
Kripo написав:
поговорили? два адепта русского мира?
Снимите розовые очки и научитесь читать, анализировать и думать.
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сова
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