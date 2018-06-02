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МВФ видасть Аргентині кредит на $50 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:46
Sommer написав:
О, еще один волгарь-экономист. Расскажи пожалуйста, зачем Аргентина изначально обращалась к МВФ? Потому что у них все было прекрасно или потому что они себя загнали в ж*** безо всяких МВФ?
чукча не читатель? - я все написал ниже "Правильный ответ, вероятно, лежит в плоскости, что если сам не сделаешь что-то, то никто за тебя не сделает - даже деньги".. А про "сами себя загнали в ж..." - мне понравилось: обязательно буду указывать в качестве примера страну со столицей на 45 градусов широты, 25 - долготы
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:07
sequence написав: Sommer написав:
О, еще один волгарь-экономист. Расскажи пожалуйста, зачем Аргентина изначально обращалась к МВФ? Потому что у них все было прекрасно или потому что они себя загнали в ж*** безо всяких МВФ?
чукча не читатель? - я все написал ниже "Правильный ответ, вероятно, лежит в плоскости, что если сам не сделаешь что-то, то никто за тебя не сделает - даже деньги".. А про "сами себя загнали в ж..." - мне понравилось: обязательно буду указывать в качестве примера страну со столицей на 45 градусов широты, 25 - долготы
Во темнота, даже координаты своей столицы не знает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Суб 09 чер, 2018 00:45
Sommer написав:
О, еще один волгарь-экономист. Расскажи пожалуйста, зачем Аргентина изначально обращалась к МВФ? Потому что у них все было прекрасно или потому что они себя загнали в ж*** безо всяких МВФ?
Потому что у них во второй половине 20 века правила военная хунта проводившая либеральную экономическую политику. Достаточно сказать, что эта хунта как и чилийская пользовалась поддержкой западного сообщества, покупала автомобили для своих карательных отрядов у фирмы Форд, вот и влезли в ж... Главарям хунты хотелось иметь богатство в валюте, вот их долги и пришлось выплачивать с помощью кредитов. До сих пор не могут расплатиться, а тут еще новые либералы пролезли во власть. Аргентинцам не везет на политиков. А кризис начался после того как либералы в правительстве приватизировали государственную прибыльную нефтяную компанию как водится за малую часть реальной стоимости.
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