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Гройсман просить наглядову раду
"Нафтогазу" переглянути...

Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:38

Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...

Пропонуємо до обговорення:
"Моя позиція тут абсолютно чітка: це - перегин", - додав він.

Дивися повний текст Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про високу премію правлінню НАК.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:38

не иначе, Грося проникся завистными комментариями на Файнансе.уа
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55

  sequence написав:не иначе, Грося проникся завистными комментариями на Файнансе.уа

Пиарится на злободневных темах
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