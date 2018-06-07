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Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:38
Пропонуємо до обговорення:
"Моя позиція тут абсолютно чітка: це - перегин", - додав він.
Дивися повний текст Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про високу премію правлінню НАК
.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:38
не иначе, Грося проникся завистными комментариями на Файнансе.уа
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55
sequence написав:
не иначе, Грося проникся завистными комментариями на Файнансе.уа
Пиарится на злободневных темах
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