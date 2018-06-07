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Гройсман просить наглядову раду
"Нафтогазу" переглянути...

Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:38

Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...

Пропонуємо до обговорення:
"Моя позиція тут абсолютно чітка: це - перегин", - додав він.

Дивися повний текст Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про високу премію правлінню НАК.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:38

не иначе, Грося проникся завистными комментариями на Файнансе.уа
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55

  sequence написав:не иначе, Грося проникся завистными комментариями на Файнансе.уа

Пиарится на злободневных темах
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:30

Может выплыть интересная цепь. Моралист Гройсман попросил других моралистов отказаться от 40 млн. В ответ попросят его, еще кого то и так по цепочке. Все они дружно вернут деньги государству, будут жить по новому. Их семьи и дети переедут в квартирки, будут учиться в отечественных школах, лечиться в отечественных больницах. Это ведь другой компот.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:39

Черговий піар.Він просить.Та за таке в країні де іде війна,а 80 відстків населення не живе а існує треба вішати на майдані.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:04

Чего только в предвыборный год на камеры не провещаешь.)))
antey1969
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