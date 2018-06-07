"Моя позиція тут абсолютно чітка: це - перегин", - додав він.
Дивися повний текст Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про високу премію правлінню НАК.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:38
Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про високу премію правлінню НАК.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:55
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:30
Может выплыть интересная цепь. Моралист Гройсман попросил других моралистов отказаться от 40 млн. В ответ попросят его, еще кого то и так по цепочке. Все они дружно вернут деньги государству, будут жить по новому. Их семьи и дети переедут в квартирки, будут учиться в отечественных школах, лечиться в отечественных больницах. Это ведь другой компот.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:39
Черговий піар.Він просить.Та за таке в країні де іде війна,а 80 відстків населення не живе а існує треба вішати на майдані.
|