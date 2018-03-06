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МОН автоматизує жеребкування
на вступ до перших класів у...

МОН автоматизує жеребкування на вступ до перших класів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:48

МОН автоматизує жеребкування на вступ до перших класів у...

Пропонуємо до обговорення:
МОН збирається створити реєстри, які будуть використовуватися для зарахування дітей до першого класу.

Дивися повний текст МОН автоматизує жеребкування на вступ до перших класів у 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:48

просто жесть как неудобно сделали.
по тв показывали как родители из аквариума коробочки от киндер-сюрпризов тянут.
причём места заканчиваются раньше, чем бумажки в шапке.
короче, отвратительная и непрозрачная организация процесса.
Pegasmaster
 
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