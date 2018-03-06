МОН збирається створити реєстри, які будуть використовуватися для зарахування дітей до першого класу.
Дивися повний текст МОН автоматизує жеребкування на вступ до перших класів у 2019 році.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:48
МОН автоматизує жеребкування на вступ до перших класів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОН автоматизує жеребкування на вступ до перших класів у 2019 році.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:48
просто жесть как неудобно сделали.
по тв показывали как родители из аквариума коробочки от киндер-сюрпризов тянут.
причём места заканчиваются раньше, чем бумажки в шапке.
короче, отвратительная и непрозрачная организация процесса.
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