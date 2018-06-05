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"Немає простої відповіді":
Гройсман прокоментував ціни...

"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 04:06

  ребе Нок написав:
  Волгарь написав:
Этим вообще то пофигу, какая цена газа. Им их деньги с процентом вовремя отдавай и хоть коммунизм строй

Ну это Вы зря. Цель реформ, на которых настаивает МВФ во все времена описывается несколькими словами - сбалансирование экономики. Т.е. отказ от перепотребления/льгот/привилегий/естественных монополий/выравнивание торгового баланса/снижение доли государства в экономике.
И рекомендуемые им рецепты практически стандартны - девальвация валюты/сокращение расходов/повышение цен/отмена субсидий/приватизация. И тут нет злой воли или заговора - просто экономика.

И тут такое Бинго! В таких условиях свободного рынка, доступности ресурсов, лобистов, внутренних резервов и подобного наступает закономерный итог - передовые экономики по совместительству фундаторы МВФ ставят в стойло государства по типу Украины без шанса даже вырваться из контролируемой нищеты.

С точностью до наоборот. Запустить экономику и забыть про нищету и шару. Мвф требует только одного, если в двух словах- жить по средствам и тратить всегда меньше, чем зарабатывать. А это как раз тернистый путь к процветанию страны
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 06:28

Будут поднимать цену. Может не сразу, а постепенно. Долги и нехватка валюты вот и весь ответ. Не поднимут цену на на газ - не дадут кредит. Не дадут кредит - гривна рухнет. Должник всегда в проигрыше.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:08

Re: "Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни..

До 11 грн. Куб это ещё ерунда. Что будет когда гривна опять рухнет. Торговый баланс уходит в крутое пике. Дефицит валюты снова не за горами.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:00

  EKO написав:Вот только нафтогаза в этой схеме вообще нет.

нафтогаз - это абсолютно лишнее звено в газовой цепочке, ликвидация которого имела бы многомиллиардный положительный эффект для экономики Украины...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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