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Facebook опублікував дані 14
млн користувачів через збій...

Facebook опублікував дані 14 млн користувачів через збій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:18

Facebook опублікував дані 14 млн користувачів через збій...

Пропонуємо до обговорення:
Налаштування даних деяких облікових записів змінилися без відома користувачів, і особисті пости стали доступні широкому загалу.

Дивися повний текст Facebook опублікував дані 14 млн користувачів через збій у програмі.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:18

гно этот ваш фейсбук. одни сливы и зрада. несите другой.
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