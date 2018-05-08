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Житель Дніпра прострелив сідницю
грабіжнику обмінника (фото)

Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:22

Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото)

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НП сталася на вулиці Вокзальній

Дивися повний текст Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:22

Главное, чтобы теперь парня не посадили, в нашей стране опасно оказаться и в роли жертвы и в роли того, кто усмирил негодяев.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:40

LOKY, по новостям сообщили, что правоохранители благодарны парню и обещали ходатайствовать о награде.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:56

  LOKY написав:Главное, чтобы теперь парня не посадили, в нашей стране опасно оказаться и в роли жертвы и в роли того, кто усмирил негодяев.

Посадят того, кому прострелили ягодицу. Только он не сможет сидеть и будет вынужден отбывать срок стоя.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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